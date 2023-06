Le Linee guida per la diagnosi e la gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento DSA

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 9 giugno 2023) pubblicate dalla “Regione Calabria” rappresentano un utile vademecum per l’approccio aidi Apprendimento. DSA che, ricordiamo, sono caratterizzati da diversità nel neurosviluppo che causano difficoltà in alcune aree specifichescolastico, nell’ambito di un funzionamento intellettivo adeguato all’età cronologica. Solo per ricordare, sulla base dell’abilita ? interferita dal disturbo, i DSA assumono denominazioni specifiche: Dislessia (disturbo della lettura) Disgrafia e Disortografia (disturbo della scrittura) Discalculia (disturbo del calcolo). L'articolo .