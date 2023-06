Le immagini delle violenze alla questura di Verona

Ledi folle di persone che si accalcano davanti a monumenti, edifici, quadri o spiagge sono diventate comuni e fotografano la situazione in moltelocalità più affascinanti del pianeta, ...Ledi folle di persone ammassate davanti a monumenti, edifici, opere d'arte o spiagge sono ormai comuni in alcunelocalità più affascinanti del mondo, da Venezia (dove per entrare ...Attraverso l'aggiudicazione di tali contratti, Consip contribuisce per circa il 90% al programma di sostituzioneapparecchiature di diagnostica perobsolete in uso presso le strutture ...

Pestaggi dei poliziotti a Verona, diffuse le immagini delle violenze - Cronaca Agenzia ANSA

Sono oggi disponibili neurotecnologie in grado di monitorare l’attività cerebrale delle persone e da essa trarre informazioni, uno strumento che porta rischi e opportunità ...Aperta da sabato 10 giugno, l'esposizione a cura di Marina Mattei attraversa il tempo alla ricerca della formazione del primitivo concetto di Giustizia ...