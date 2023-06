Le donne con disabilità sterilizzate a forza

... che hanno coinvolto anche le famiglie e i bambini di Sport Senza Frontiere, in un unico gesto di sensibilizzazione e ispirazione sul tema dell'inclusione,un'angolatura speciale sulle, in ...... che racconta la rivolta iniziata nel 2022 in Iran, attraverso le storie di cinqueiraniane a Roma. Per la prima volta fa il suo ingresso al festival la Greciail Beraber Trio e gli ......dal lontano 2003 combatte contro i fantasmi della depressione e convivela condanna di aver partorito un'unica figlia, femmina. Cosa che viene vissuta come una colpa, in un Paese in cui le...

Sterilizzazione forzata in Francia: "Impossibile garantire il consenso delle donne con disabilità" Euronews Italiano

È stata la prima donna a fare del tennis un mestiere, la prima stella internazionale dello sport femminile, la prima a introdurre il glamour sui campi ...È una pratica tuttora diffusa e legale anche in molti paesi europei, e che spesso avviene senza il consenso della persona coinvolta ...