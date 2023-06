Le 5 cose che non sai di N'Dicka | il difensore multietnico che salta come Jordan e ha scatenato Roma-Milan

Leinattese sono le più belle, in special modo le vittorie. Alzi la mano chi, partendo dal più ... 13 anni dopo Monaco, stavolta è Simone Inzaghi il timonieresi prepara all'assalto della ...... quindi me la godo come un flâneur musicale guidato da come va il momento, da alcunevoglio assolutamente vedere e preferendo un dialogo tra una buona dose di qui e oranon la ...... per due ragioni: la prima ènon ho cambiato idea sul Mes, ma è una parte di una serie di strumentivanno discussi nel loro complesso. Non ha senso ratificare la sua riforma se non sai...

Otto cose che abbiamo comprato a maggio Il Post

Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", la rubrica di Calciomercato.com che va alla scoperta dei protagonisti del calcio, tra Serie A e affini. Oggi i riflettori sono puntati su Eva ...«Dopo Strappare lungo i bordi per molti sarebbe sembrato sicuramente naturale immaginare di realizzare una seconda stagione, ma mi piaceva l’idea di alzare l’asticella sia nella forma sia nel contenut ...