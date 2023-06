Lazio Pnrr | da regione 13 mln di euro per ricerca biomedica

(Di venerdì 9 giugno 2023) – La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato una variazione al bilancio volta alla valorizzazione e al potenziamento delladel sistema sanitario per oltre 13 milioni dinel triennio 2023-2025, attraverso 15 progetti, di durata biennale, finanziati dal Ministero della Salute nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (). I progetti disono incentrati sulle conoscenze e sulla capacità di diagnosi e cura delle malattie rare, sulle nuove conoscenze dei meccanismi eziologici e dei fattori a rischio, ma anche sulla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili ad alto impatto sui sistemi sanitari e socioassistenziali e, infine, sul potenziamento del trasferimento tecnologico tra lae le imprese. Il ...

I progetti finanziati rispettano i principi sui giovani, sulla parità di genere e sulla riduzione del divario di cittadinanza del, sulla base dei seguenti criteri: prevedere la partecipazione di ...... Umbria (54,6%),(53,1%), Sardegna (51,2%), Sicilia (50,5%). Tra le città, la più virtuosa è ...4 grazie alla voce "dedicata" in tariffa e 700 milioni che derivano da progetti legati al(ma ...... nel corso dei quali è stata tracciata la rotta del futuro della Regione' e ha ringraziato i ...che la sua organizzazione è pronta a scendere in campo 'come partner attivo anche sui progetti...

Pnrr: dalla regione Lazio 13 milioni per ricerca biomedica Agenzia ANSA

ROMA – Presso la Biblioteca Nazionale Centrale si è tenuta l’Assemblea annuale di Federmanager Roma, l’organizzazione che rappresenta circa 20.000 manager industriali del Lazio. Il convegno pubblico d ...Cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) aperti fra giugno e settembre su alcune linee della Sicilia per lavori di manutenzione e potenzi ...