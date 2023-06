Lazio | frenata Berardi | nessuna trattativa in corso

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tra i nomi emersi nelle ultime ore per il calciomercato della, uno dei più gettonati sembra essere quello di Domenicodel Sassuolo. Un investimento che sarebbe fondamentale per la rosa di Maurizio Sarri, in vista dell’impegno in Champions League il prossimo anno. E, oltretutto, un bel regalo del presidente Lotito dopo una stagione da urlo, chiusa al secondo posto dietro all’inarrivabile Napoli di Luciano Spalletti. In ogni caso, è doveroso far chiarezza sulla vicenda.piace, ma nessun discon il Sassuoloù Come raccolto dalla redazione di 11contro11, ad oggi c’è sul tavolo alcunatrae Sassuolo per Domenico. Indubbiamente il nome dell’esterno dei neroverdi è tra i profili graditi dalla ...