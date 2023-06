L’autopsia | Giulia colpita da 37 coltellate | due mortali al collo Non ha tentato di difendersi

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Almeno 37, forse 40, la gran parte localizzate nella parte superiore del corpo”. Sono questi i primi esiti delsuTramontano, la 29enne incita al settimo mese uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, reo confesso. Una sequenza incredibile diinferte dal barman alla madre di suo figlio non ancora nato. Autopsia,Tramontanocon 37“Dueletali nella zona del”, in particolare i fendenti hanno colpito “la carotide e la succlavia”, la più grande arteria presente nella parte superiore del torace, al di sotto della clavicola. È questo che ha provocato la morte di. Che “non ha segni di difesa”, ossia la giovane vittima non ha provato ...

Tramontano,: 'Colpita con 37 coltellate, due alla gola e una al volto' Giorgia Meloni: 'Ho telefonato alla mamma di. I giudici ricordino che sono stati uccisi in due' Due i fendenti letali.