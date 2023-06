L’audio che incastra Donald Trump | portò via dalla Casa Bianca un documento segreto sull’Iran E i suoi due avvocati rimettono il mandato

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il giorno dopo avere annunciato in prima persona di essere stato incriminato per le carte segrete trattenute dopo la fine della sua presidenza,studia le contromosse in vista dell’udienza, fissata a Miami per martedì prossimo. Di primo mattino,ha fatto sapere, parlando a Fox News, che si dichiarerà «non colpevole» delle sette accuse mosse contro di lui, i cui dettagli non sono stati resi noti. Ma l’ex presidente sarà assistito dache avranno pochissimo tempo per preparare la sua difesa. Jim Trusty e John Rowley, i due legali che lo seguivano sul caso, hanno infatti rimesso oggi il loro, precisando che non rappresenteranno più il tycoon nemmeno nell’indagine sulla rivolta del 6 gennaio. Non è chiaro se i due abbiano rinunciato di loro spontanea volontà all’incarico ...