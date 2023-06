Latina Servizi demografici | i prossimi 23 e 24 giugno l’open day delle carte d’identità

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 9 giugno 2023)– I23 e 24si terràday dedicato alla cartaelettronica, con l’apertura straordinaria degli uffici di via Ezio 36. L’iniziativa nasce dall’esigenza di rispondere in maniera puntuale e celere alle richieste di rilascio del documento da parte della cittadinanza, che aumentano in particolar modo nel periodo estivo in L'articolo Temporeale Quotidiano.