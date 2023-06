Latina Picchiata e stuprata in gravidanza | in manette marito-orco

(Di venerdì 9 giugno 2023)– L’avrebbe seguita, insultata, controllata e poi. Ma la donna si è fatta forza e, superando ogni paura, ha trovato il coraggio di denunciarlo. Protagonista della macabra vicenda un 35enne indiano, arrestato dalla Polizia di Stato dilo scorso 6 giugno gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della moglie. Secondo quanto emerge le indagini, portate avanti dalla Squadra Mobile, sono partite da una querela sporta dalla moglie, a seguito della quale è stata poi collocata in una struttura protetta. Nella querela la donna ha detto di essere vittima di gravi episodi di violenza fisica e psicologica da parte delsin da quando si sono sposati, ovvero dal lontano 2016. E lo ha fatto elencando una lunga serie di vessazioni, come il controllo ossessivo del suo ...

, "Ora ti picchio": prima il litigio in discoteca, poi l'aggressione alla polizia L'... È qui che una coppia è stata brutalmente aggredita dal un uomo che ha dapprimala donna e poi ha ...... vicino Napoli, era statada uno studente di 13 anni: un pugno allo zigomo. Di una settimana prima la notizia, controversa, della professoressa del liceo scientifico G. B. Grassi di...... União das Repúblicas Socialistas da América) stia andando sbiadendo, ma nemmeno le destre ... e la sua popolarità dopo 4 mesi è in, così come il gradimento dei mercati e di parte della ...

PICCHIATA ANCHE QUANDO ERA INCINTA: ANNI DI VIOLENZE ... Latina Tu

LATINA –La Polizia ha arrestato lo scorso 6 giugno un cittadino indiano di 35 anni, per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della moglie. L’attività di indagine della Squadra Mobile ...«Quando ho visto la foto di Giulia Tramontano, con quel pancione grande, ho pensato immediatamente a una ragazza che assistiamo nel nostro centro. Lei è riuscita a venirne ...