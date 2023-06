Laterza città aperta | ecco il paese dove tutti sono i benvenuti

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 giugno 2023) A, in provincia di Taranto,i bambini dai 0 ai 18 anni figli di straniericittadini onorari. Trentatré bambiniquindi, simbolicamente, cittadini italiani, e il numero è provvisorio, perché la cittadinanza sarà estesa anche ai figli che verranno. Tutto ciò grazie a una delibera che recita così: «I bambini e le bambine di origine straniera, nati e cresciuti in Italiail nostro presente e il nostro futuro. Pur privi di cittadinanza italiana, questi bambini e queste bambine frequentano le nostre scuole, parlano la nostra lingua, conoscono la nostra storia, partecipano alle attività sociali, ricreative e sportive presenti nel nostro territorio.cittadini italiani e laertini di fatto e, come segno di riconoscimento del loro valore per la nostra comunità noi ...