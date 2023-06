L’assistenza ai bambini sotto le bombe | l’area gioco di Unicef nella stazione centrale di Kiev | “Cerchiamo di donare normalità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Anchelegrazie all’c’è speranza. A, la fondazione onlus che da sempre è schierata dalla parte dell’infanzia, grazie alla collaborazione con le Ferrovie Ucraine ha aperto una sorta di areaper ialla. Nell’immenso scalo ferroviario nel centro della capitale, i piccoli e i loro genitori possono riposare, fare giochi educativi e ricevere assistenza sanitaria e servizi di salute mentale in un’area di settecento metri quadrati: il nuovo Spilno Child Spot è il più grande mai aperto finora. Un orgoglio per l’che in questi mesi di guerra non si è mai tirata indietro. A raccontarci in presa diretta la situazione è il portavoce italiano, Andrea Iacomini, che è in costante contatto ...