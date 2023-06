L' assalitore di Annecy sconosciuto alla polizia | 2 bambini sono gravi

(Di venerdì 9 giugno 2023) C'è preoccupazione per due dei quattroferiti da un uomo armato di coltello in un parco giochi ad, nel Sudest della Francia. Hanno fra i 22 mesi e i 3 anni, e per due di loro le ferite ...

"Il sospetto è sotto la custodia della polizia di, è sconosciuto alle forze dell'ordine e come ho già detto secondo le informazioni in nostro possesso non c'è nulla che suggerisca un movente ...Sono gli unici due maggiorenni coinvolti: uno, 78 anni, è all'ospedale di. Nella fuga è ... Ma l'ha già colpito. "Né sotto effetto di stupefacenti, né di alcol" spiegherà la ......a fermare l'aggressore pochi istanti prima dell'intervento della polizia che ha aperto il fuoco e arrestato l'. L'ARTICOLO Francia, attacco con il coltello in un parco - giochi ad: ...

Annecy, attacco con coltello in un parco: cinque feriti tra bimbi e adulti, tre in pericolo di vita - Il sindaco di Annecy chiede di evitare zona del parco dell'attacco - Il sindaco di Annecy chiede di evitare zona del parco dell'attacco RaiNews

Tre dei feriti sono in pericolo di vita. I bambini feriti avrebbero circa tre anni e sarebbero alunni di scuola materna.Annecy (Francia), 9 giu. (askanews) - C'è preoccupazione per due dei quattro bambini feriti da un uomo armato di coltello in un parco giochi ...