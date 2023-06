Lascia la Juventus per il Napoli | indiscrezione assurda | scossone in serie A

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sta girando una voce clamorosa, per il nuovo allenatore che dovrebbe sedersi sulla panchina delIl calciomercato come sappiamo non è solo dedicato ai calciatori, ai grandi trasferimenti di campioni per milioni di euro, o giocatori svincolati, che vogliono provare nuove emozioni ed esperienze. Ci sono anche gli allenatori, che rappresentano la base di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...Chiesa potrebbe diventare un caso dentro la. Almeno secondo quello che dice il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, che in prima pagina apre il giornale con un titolo che...Poi c'è la questione Giuntoli che vuole andare alla: immaginate se la trattativa si chiude con Giuntoli che v sin bianconero solo separtire Allegri in azzurro pagando metà stipendio. ...Scenari però difficili da immaginare in questo momento: tuttopensare che Allegri sarà ancora l'allenatore dellanella prossima stagione.

Juve, Kean lascia il ritiro dell'Under 21 perché 'privo di motivazioni ... Calciomercato.com

Calvo e Manna in azione, la suggestione delle ultime ore è il figlio del simbolo milanista, già seguito in Premier ...Federica Chiesa può essere decisivo per le scelte di mercato della Juventus: colpaccio grazie al figlio d'arte.