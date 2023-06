(Di venerdì 9 giugno 2023) "Lae' un posto unico. L'unico posto gratis che hanno ie le bambine a. E' al loro servizio e qui per la prima volta icapiscono di avere dei diritti, soprattutto ...

"La biblioteca e' un posto unico. L'unico posto gratis che hanno i bambini e le bambine a. E' al loro servizio e qui per la prima volta i bambini capiscono di avere dei diritti, soprattutto il diritto a uno spazio". Il racconto dell'attivista Paola La Rosa. 9 giugno 2023la prima aerea di trattenimento Piantedosi, l'illusione dei rimpatri per arginare l'ondata di sbarchi Tunisia, Meloni offre ancora una sponda a Saied ...... 10 film ambientati in Sicilia Da Visconti a Tornatore, da Coppola a Soderbergh,alcune ... opera seconda del romano Emanuele Crialese: interamente girato a, si avvale di un cast senza ...

Lampedusa, ecco la biblioteca gestita dai bambini La Gazzetta del Mezzogiorno

'La biblioteca e' un posto unico. L'unico posto gratis che hanno i bambini e le bambine a Lampedusa. E' al loro servizio e qui per la prima volta ...Lampedusa (Ag), 7 giu. (askanews) - Dal primo giugno il centro d'accoglienza per migranti di Lampedusa, nelle ultime settimane spesso al collasso, viene gestito dalla Croce Rossa. Nell'hotspot è stata ...