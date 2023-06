L’acqua per irrigazione agli agricoltori di Palagianello dovrebbe aumentare

(Di venerdì 9 giugno 2023) Taranto. Nelle prossime ore, il volume di acqua al servizio deglidi. È quanto è emerso dall’incontro odierno, organizzato negli uffici tarantini del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, tra il direttore generale Pietro De Simone, l’ingegner Gianni Merlino (responsabile del Servizio Agrario), l’ingegnere Stefano Ciriello (del Servizio Ingegneria del Consorzio) e il direttore dell’area Due Mari di CiaItaliani di Puglia Vito Rubino. La Cia, infatti, alcuni giorni fa, aveva acceso i riflettori su gravi disservizi nell’erogazione di acqua per gli utenti che hanno formalizzato domanda di prenotazione irrigua in agro di. Raccogliendo numerose segnalazioni di imprenditori agricoli del territorio e partecipando a mirati ...

E dietro di lui c'è una finestra e puoi vedereall'... 'Davvero, sono stati i nostri Dicevano che'avevano fatta saltare i ...che'avevano fatta saltare i khokhols (termine dispregiativo...Risultava infatti molto simile all'e capace di riempire ... dimostrando'efficacia del dispositivo come transistor ... Accantonato'entusiasmola scoperta, occorre però tornare con i piedi ...La sua produzione richiede una grande quantità di alberi e di. Ma' ambiente non sarà'unico a ringraziare... Agricoltura biotech, ok all'emendamento: una 'svolta epocale'il mondo ...