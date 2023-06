La Williams affronta la “sperimentazione” per trovare la strada per il 2024

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ladovràre una stagione diperil giusto pacchetto per ilIl team principal della, James Vowles, ha avvertito che sarà necessaria una notevolecon la vettura di questa stagione per garantire che venga intrapresa lagiusta per il. Dopo aver svolto un ruolo chiave nel recente dominio della Mercedes in F1, Vowles ha assunto un ruolo all’interno di una squadra che, a suo dire, richiederà “diversi anni” per poter essere un concorrente regolare a centrocampo. Il 10° posto di Alex Albon nella gara di apertura della stagione in Bahrain è stato finora il punto culminante di una campagna difficile, in cui il Circuito di Catalunya di Barcellona ha ...