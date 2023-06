La storia del Brasile delle 4 “Erre”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il quinquennio compreso tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo secolo è senza ombra di dubbio targato. La vittoria di due Coppe continentali consecutive (1997 e 1999) sommate ad altrettante finali dei Mondiali, contribuiranno a rilanciare l’immagine sportiva e sociale di un intero Paese, nonché l’eccezionale talento di Luis Nazario da Lima, meglio conosciuto come Ronaldo. Ronaldo: il Fenomeno La stella brasiliana comincia a mettersi in luce durante la Copa América del 1997, ospitata dalla Bolivia. La Seleçao debutta subito contro la piccola nazionale costaricana, travolgendola per 5-0. Il giovane Ronaldo e? autore di una perfetta doppietta che contribuisce a schiantare l’esordiente Costarica. Il Fenomeno, come lo chiamano tutti, ha gia? segnato 54 gol in 57 partite in Olanda, dove ha giocato con il Psv Eindhoven, e poi altri 47 in 49 gare con la ...