La stimolazione cerebrale non-invasiva per scendere in campo più concentrati e reattivi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nel profondo legame tra sport e cervello entra in gioco la TMS, tecnica che agisce sul sistema nervoso centrale. Lo hanno dimostrato a moltissimi sportivi riuniti a Fermo (AN) in occasione del Premio Cesarini gli specialisti di Brain&Care, centro clinico che utilizza metodiche all’avanguardia per il trattamento di patologie neuropsichiatriche. Decenni di ricerca scientifica negli USA incentrata sull’impiego della TMS (Transcranial Magnetic Stimulation), tecnica approvata dalla FDA – U.S. Food and Drug Administration – e dall’EMA – European Medicines Agency – hanno permesso ai professionisti del centro, guidati dal fondatore e direttore scientifico prof. Antonello Bonci, di sviluppare un metodo per il miglioramento delle performances fisiche e mentali di molti atleti. Infatti, l’utilizzo di tecniche di...