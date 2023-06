La sfida di Fishing CLub | portare la migliore ristorazione di mare all’interno dell’offerta food dei centri commerciali

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il ristorantele convenzioni e diventa portatore della cultura delnei. Un mangiare veloce, idoneo alle abitudini del contesto, ma tutto rigorosamente preparato espresso. 9 giugno 2023. C’è una nuovainsolita e coraggiosa che vuole movimentare l’offerta dellaromana e non solo. Allo shopping center Maximo di Roma, sulla via Laurentina, c’è, il format dipensato per divenire in un prossimo futuro la prima catena di ristoranti dineiitaliani. Ladiè audace e intrigante ...