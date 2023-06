La Serie A all’estero porterà il nome di Made In Italy | è giusto così?

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 9 giugno 2023) Perché “in’,a parte, è una buona idea per il calcio Il Foglio, di Maurizio Crippa, pag. 2 Si poteva chiamarlo ItsSoccer,per ispirarsi al famoso bidone franceschiniano di ItsArt, la Netflix della cultura. 0 perché noin Azzurri, o anche NetxGenerationScudetto. L’idea di ribattezzare – ma ad uso esclusivo dei mercati esteri (diritti, social, sponsor) – il nostro caro vecchio campionato di calcio diA, quello che un tempo galleggiava nel bicchiere dello Stock 84, come “in” non è forse stata una trovata di quelle da vincere un advertising award. Insomma siamo dalle parti di Open to meraviglia, odi Open to contropiede. Quindi va da sé, in automatico come si ...