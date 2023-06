La semifinale di Parigi tra Alcaraz e Djokovic racchiude tutto

(Di venerdì 9 giugno 2023) I numeri sono sinceri ma non sempre riescono a dipingere la realtà dei fatti: 387 settimane totali da numero uno del mondo contro 24, 93 tornei vinti in carriera contro 10, 38 Masters 1000 contro quattro e 22 eventi dello Slam contro uno. Eppure sul Court Philippe-Chatrier ci sarà un chiaro favorito (almeno stando alle previsioni dei bookmakers) e non si tratta di Novakbensì di Carlos. Questo il dato di fatto della primamaschile del Roland Garros 2023, che (non prima delle ore 14.45) vedrà protagonisti il ventenne spagnolo ed il trentaseienne serbo. Tra i due un solo precedente, se vogliamo anche poco indicativo. L’anno scorso, infatti, si sono scontrati nel penultimo atto di Madrid, teatro di una battaglia feroce durata più di tre ore e mezza e portata a casa in rimonta dall’iberico al tie-break del ...

