La Ragazza e l’Ufficiale | anticipazioni seconda puntata di venerdì 16 giugno 2023

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lae l'Ufficiale S1 Ep4 – Sura e Kurt Seyit si giurano amore eterno prima che l’uomo parta per il fronte. I due, alla stazione, vorrebbero fermare quegli istanti per sempre, ma Kurt sa bene che deve compiere il suo dovere, e chiede a Sura di attenderlo; entrambi, però, devono anche considerare il grande rischio: Kurt potrebbe non tornare più. Passano i mesi e Sura non ha più ue notizie, scrive lettere in continuazione all’uomo che ama e che vorrebbe avere accanto a sè, ma non ha riscontro diretto ed è molto preoccupata. Non fa altro che pensare a Seyit e si immagina un futuro con lui. E’ il suo grande sogno. Nel frattempo, la madre di Petro lascia intendere a Katherina di essere interessato a Sura, e che vorrebbe procedere a chiedere la sua mano. Le due donne capiscono, quindi, che a breve si dovranno affrontare i preparativi delle nozze fra i due. Shura ...