La Promessa anticipazioni puntate dal 12 al 16 giugno 2023 | Manuel sempre più innamorato di Jana

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lede La, in onda dal 12 al 16vedono al centro della scena l’amore dipere mentre la tenuta della famiglia è in crisi finanziaria, la salute di Simona, la cuoca, peggiora rapidamente, lasciando tutti preoccupati. Nel frattempo, Catalina cerca di impedire a suo padre di accettare denaro dal suocero, e Leonor si mostrapiù spietata nei confronti di Mauro. Nel corso della settimana, i destini dei personaggi si intrecciano e il mistero attorno all’omicidio di Tomas si infittisce.de Lada lunedì 12 a venerdì 16: La puntata de Ladi lunedì 12inizia con ...

La: Ledell'episodio di oggi 9 giugno 2023 Nella puntata di Ladi oggi - 9 giugno 2023 - Jana sarà sconvolta dall' arresto di Lola . La ragazza sarà più che ...Condividi su: Ledella puntata de Lain onda oggi, venerdì il 9 giugno, come al solito su Canale5 . Le trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana difenderà Lola dall'accusa di ...Scopriamo leLaLa: la puntata del 9 giugno Alonso decide di riunire tutta la servitù dopo il delitto di Tomas e l'arresto di Lola per ammonirla ad ...

La Promessa: trame, anticipazioni dal 12 al 16 giugno Mediaset Infinity

Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda oggi, venerdì il 9 giugno, come al solito su Canale5. Le trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelan ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...