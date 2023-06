La pedagogia dell’emergenza | una idea dell’Università di Bologna per aiutare docent e studenti in situazioni d’emergenza

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 9 giugno 2023) Come comportarsi e cosa può fare une nella funzione della propria professione in situazione di emergenza? Alcuni suggerimenti vengono dall'Università diche tramite il sito fornisce strumenti utili in queste difficili. Documenti che speriamo di non dover mai utilizzare, ma dei quali è bene conoscere l'esistenza. La cronaca quotidiana ci mette spesso inda dover gestire e conservare il link che vi suggeriamo per l'inizio del prossimo anno scolastico riteniamo sia un utile consiglio. L'articolo .