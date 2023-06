La lunga notte dei fratelli Esposito | Spezia | Bari e Italia U20 | domenica tre finali tutte in famiglia

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) Restare in Serie A, andarci con doppia promozione consecutiva, vincere per la prima volta i Mondiali Under 20. E’ ladei, che si giocano tre11 giugno, due in contemporanea e una, a distanza di un oceano, poco dopo: laè pronta per una serata indimenticabile, Castellammare di Stabia sogna e mai si sarebbe aspettata una coincidenza del genere. Alle 20.45 a Reggio Emilia sarà di scena il più grande dei tretutti calciatori, Salvatore, regista delloche affronta il Verona nello spareggio per mantenere la massima serie e centrare la salvezza evitando di retrocedere in Serie B. A proposito del campionato cadetto, alle 20.30 inizierà ...