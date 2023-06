“La Gallinella Saggia” | il film dove appare per la prima volta Paperino

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il 9 giugno 1934 il celeberrimo personaggio Walt Disney,, compare per lanel cortometraggio “La“. Dopo aver esordito nello stesso ’34 anche nei fumetti della serie “Sinfonie allegre“,è stato protagonista di cortometraggi animati e innumerevoli racconti illustrati realizzati dapnegli Stati Uniti, successivamente diffusi a livello internazionale. Lo stesso è stato definito “l’antieroe per eccellenza, l’incarnazione dell’uomo medio moderno, con le sue frustrazioni, i suoi problemi, le sue nevrosi“. L’esordio di, il papero più celebre della Disney Ispirato a una fiaba molto popolare, la storia de La– il cui titolo originale è The Wise ...

... portandosi dietro tutti i loro averi su carretti a due ruote 1934 - Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney La(The wise little hen) 1937 - I fratelli ...... Paolino Paperino ( Donald Fauntleroy Duck ), più noto come Paperino , è un personaggio dei cartoni animati e dei fumetti della Disney il cui esordito risale cortometraggio La( ...... portandosi dietro tutti i loro averi su carretti a due ruote 1934 - Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney La(The wise little hen) 1937 - I fratelli ...

La gallinella saggia – Il primo cartone animato di Paperino del 1934 EOS Sistemi avanzati scrl

9 giugno 1934: debutta il cortometraggio d’animazione "La Gallinella Saggia", il primo in cui appare la figura di Paperino.