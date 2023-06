La Francia convince i produttori alimentari ad abbassare i listini La Gran Bretagna valuta un tetto In Italia “si osserva”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Settantacinquefrancesi si sono impegnati adi prezzi entro luglio. Lo ha detto il ministro francese dell’Economia Bruno Le Maire. Da settimane il governo francese si sta muovendo per sollecitare una moderazione nell’incremento dei prezzi che, come ha ripetutamente segnalato la Banca centrale europea, in molti casi supera quello dei costi per i. In, l’inflazione si attesta al 6%, due punti percentuali in meno rispetto all’. I 75si sono impegnati a indicizzare i prezzi al calo dei costi all’ingrosso e la prossima settimana presenteranno al ministero l’elenco dei prodotti che verranno scontati a breve. “Tutti i prodotti i cui prezzi sui mercati all’ingrosso sono in calo devono scendere già a luglio”, ha ...

Una serie che nongli appassionati, ennesima dimostrazione di quanto sia difficile portare ... Girato tra Giappone,e Italia e per ora disponibile solo sulla piattaforma Apple TV+ è ...In un recente studio, l'aziendacon le sue soluzioni innovative per i data center e le installazioni in fibra ottica ... tra cui Stati Uniti, Brasile, Cina, Germania, Regno Unito e. I ...DL Racingall'esordio nel Lamborghini Super Trofeo In partnership con Lamborghini Roma, la scuderia ... Prossimo atto da fine mese a Spa Le Castellet (), 4 giugno 2023. E' un inizio ...

La Francia convince i produttori alimentari ad abbassare i listini Il Fatto Quotidiano

MilanNews.it foto di Daniele Buffa/Image Sport Geoffrey Moncada sarà di fatto il nuovo uomo mercato per il Milan: il capo scout collaborerà con Pioli e renderà conto a Furlani per la gestione delle co ...Dopo lo strepitoso successo al torneo WTA 125 di Firenze e il secondo turno raggiunto agli Internazionali di Francia al Roland Garros (dove ha eliminato una giocatrice ex 30 del ranking come la Cirste ...