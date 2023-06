La foto di Giorgia Meloni con la maglietta “Roma Pride” è falsa

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il 7 e l’8 giugno è stata pubblicata su Twitter e su Facebook unadiche con le mani fa il simbolo della vittoria mentre indossa unacon la scritta «», la principale manifestazionena per i diritti delle persone Lgbt+. I commenti che accompagnano l’immagine accusano la presidente del Consiglio italiana e leader di Fratelli d’Italia di aver rinnegato le sue posizioni sul tema dei diritti civili Si tratta di un’immagine modificata che veicola una notizia. Nellaoriginale, pubblicata l’11 novembre 2019 sul profilo Facebook ufficiale di, la leader di Fratelli d’Italia ha in realtà unacon la scritta ...

Il partito diMeloni , Fratelli d'Italia, aveva realizzato una campagna contro le coppie dello stesso sesso, accanendosi, ieri come oggi, contro una questione che poco aveva a che fare con l'...La vicenda risale al 2016 quando il partito guidato daMeloni realizza una campagna contro ... La, coperta da copyright, pochi giorni dopo viene pubblicata sull'account professionale dell'......di Immobile a unacon la moglie e i quattro figli, tutti sul letto della piccola Michela. Per l'attaccante si intravede una fasciatura al bicipite destro e alla mano destra. La figlia...

Damiano David e Giorgia Soleri, lui in discoteca bacia Martina Taglienti e lei: “Poteva evitare” OGGI

Secondo la prima sezione civile del Tribunale, la foto era coperta da copyright e il partito di Giorgia Meloni ha utilizzato l’immagine – in occasione della campagna contro la maternità surrogata del ...L’immagine fu usata dal partito di Giorgia Meloni in una violenta campagna contro la gestazione per altri nel 2016, senza chiedere autorizzazioni e ...