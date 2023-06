La FIGC e DAZN avviano una partnership | tutti i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Launa nuova collaborazione dove trasmetteranno le finali dei campionati giovanili e poi ci saranno contenuti speciali dove spiegheranno la Var Launa nuova collaborazione dove trasmetteranno le finali dei campionati giovanili e poi ci saranno contenuti speciali dove spiegheranno la Var. La nota: «Per la prima volta al mondo, i tifosi e gli appassionati potranno vedere come gli arbitri e il Var hanno interpretato gli episodi principali del campionato di Serie A TIM appena concluso, attraverso le immagini delle gare e gli audio degli ufficiali di gara. Il primo passo previsto dall’accordo è la trasmissione in diretta sull’appdelle Finali dei Campionati Giovanili organizzate dalla: come official ...