(Di venerdì 9 giugno 2023) Una pole position per sognare . Per guardare in modo ancora più emozionato e felice alla 24 Ore del Centenario , che trova nellae in Antonio Fuoco un comburente formidabile per lanciare ...

... le carte di certo si rimescoleranno rendendo i pronostici difficili, ma ora e per ora lae i piloti italiani ruggendo in qualifica sono riusciti semplicemente a fartutti a bocca ...... equipaggiando ladella scuderia NART di Luigi Chinetti , con Masten Gregory e Jochen Rindt ... La loro capacità dia lungo in volo li rende utilissimi dal punto di vista tattico, ...... del direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi Manuele di Licia Vignotto, ... Per conoscere il programma completo dell'iniziativa eaggiornati sugli eventi collaterali si può ...

La Ferrari fa restare tutti a bocca aperta! Autosprint.it

Una pole position per sognare. Per guardare in modo ancora più emozionato e felice alla 24 Ore del Centenario, che trova nella Ferrari e in Antonio Fuoco un comburente formidabile per lanciare ancora ...Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco (Ferrari AF Corse #50) dettano il ritmo al termine della terza sessione di prove libere della 24h Le Mans, quarto eventi del FIA World Endurance Championsh ...