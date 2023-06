(Di venerdì 9 giugno 2023) In quali casi può essereto l’obbligo di? Ci sono o ci devono essere casi eccezionali? Questi casi devono essere appositamente e dettagliatamente motivati? L’articolo risponde alle domande servendosi della giurisprudenza che, nel merito, ha ormai un orientamento consolidato. L’obbligo dipuò essereto solamente in casi L'articolo .

... la mancata introduzione dell'di dichiarare il titolare ... 'lanon può diventare regola, senza smarrire il suo ... Nel tempo in cui, grazie'impiego delle piattaforme di ...... non solo per rispondere'obiettivo posto dal Pnrr, ma anche ... nonostante i numerosi solleciti, dell'per gli operatori ...del Pnrr e del Piano nazionale complementare prevedono una...... e la non introduzione nel Codice dell'di dichiarare il ...Codice appalti il presidente dell'Anac ha ripetuto che "la... Nel tempo in cui, grazie'impiego delle piattaforme di ...