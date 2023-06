La denuncia di Ekoclub | “La fontana in Piazza Colonna è ferma da oltre un mese”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi La Monaca, Presidente Provinciale. “Se gli altri comunicati divertevano sui due fiumi abbandonati a Benevento, questa volta restiamo su problemi “idrici”! Lache fa bella mostra di se, nelle antistante alla stazione centrale di Benevento, in, durante tutto il periodo invernale, ha funzionato in modo perfetto. Molte persone che abitano in quella zona, si erano stupite dell’efficienza della. Ora che è giunta la stagione calda e, ironia della sorte, ladaun. Ci chiediamo, come mai questa lunga interruzione, soprattutto ora che un po’ di ...