La crescita italiana è trainata dal lavoro spesso mal pagato degli immigrati

(Di venerdì 9 giugno 2023) I dati dell’Istat lo hanno certificato. L’aumento insperato del Pil nel primo trimestre del 2023, +1,9 per cento anno su anno, +0,6 per cento sull’ultimo trimestre 2023, ha una causa precisa: unadei consumi che pochi si aspettavano e che da sola vale metà dell’incremento del nostro prodotto interno lordo. Come è stato possibile, visto che il carovita si è mangiato il potere d’acquistoitaliani? A quanto pare a salvarci è stato l’aumento dell’occupazione. Mai così tante persone hanno avuto un impiego e gli acquisti in più dei nuovi lavoratori, uniti a una tendenza al risparmio ormai bassissima, hanno compensato i minori consumi di chi unl’aveva già. Ma chi sono questi nuovi occupati? Intanto sono soprattutto giovani, a differenza di quanto avveniva qualche anno fa, e molti di loro sono stranieri. Nel corso del ...