(Di venerdì 9 giugno 2023) Aziende nate per soluzioni commerciali e agricole hanno cambiato nell'ultimo anno il loro focus. Merito anche di un fondo sovrano che investe per tecnologie. Cambiando le sorti di questa fase del conflitto

- - > I rottami di un drone kamikaze Shahed - Reuters . " L'Iran sta aiutando Mosc a a realizzare un impianto per ladiin Russi a " , lo ha detto la Casa Bianca a Voice of America , il servizio ufficiale radiotelevisivo del governo federale degli Stati Uniti . Secondo John Kirby, portavoce del ...... dove si sottolinea che gli aiuti includono anche sistemi di difesa Hawk ePuma 2023 - 06 - ... quando è prevista la conclusione dei lavori didelle installazioni necessarie. Lo ha ......sono stati abbattuti quattro missili da crociera sui sei lanciati dai russi e dieci dei 16. L'... Il dispiegamento delle armi nucleari avverrà alla fine dei lavori didelle ...

La costruzione di droni militari è diventato un business per molte startup in Ucraina la Repubblica

Tre persone sono morte e almeno dieci sono state ferite a causa dell'esplosione di otto droni nella periferia della città ...Reuters «L'Iran sta aiutando Mosca a realizzare un impianto per la costruzione di droni in Russia», lo ha detto la Casa Bianca a Voice of America, il servizio ufficiale radiotelevisivo del governo fed ...