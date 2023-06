La catastrofe della diga in Ucraina

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un centro studi per il mezzogiorno, la Europa e il Mediterraneo-Mar Nero, non può non lanciare un allarme internazionale : ladistruzionenellaoccupata dai russi, comporterà una crisi ecologica in tutto il Mediterraneo e il Mar Nero, con il nichilismo autolesionistico russo di privare, tutta terra gia annessa nel 2014, la penisola di Crimea,unica risorsa di acqua potabile. Il mondo non si è ancora reso conto, assiste al disastro, il quale tocca è toccherà sempre di più e irreversibilmente tutta la nostra area,la quale è già zona bellica, sia per le conseguenze in atto e sia per il nostro, giustissimo, coinvolgimento nel conflitto contro Putin. Come disse Winston Churchill alla Camera dei comuni nel 1940: “WE SHALL NEVER SURRENDER!” “noi non ...