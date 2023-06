La carabiniera che ha trovato il corpo di Giulia Tramontano | «Impagnatiello ci ha detto che era uscita per comprare le sigarette»

(Di venerdì 9 giugno 2023) La maggiore Daniela Nuzzo è comandante della compagnia di Rho. Il territorio di Senago è di sua competenza. Ha partecipato alle ricerche die alle indagini su Alessandro. E ha scoperto il cadavere della ragazza nell’intercapedine di un locale box a 500 metri dalla casa del barman dell’Armani Bamboo. Oggi in un’intervista all’edizione milanese di Repubblica dice che su«Sin da subito io e il comandante di stazione di Senago abbiamo avuto dei dubbi. L’indagato nella denuncia diceva chesi era portata via dei soldi, il passaporto, effetti personali, poteva essere anche plausibile che se ne fosse andata dopo dei litigi di quel tenore. In cuore mio c’era l’ottimismo di pensarlo, di sperarlo. Ma io faccio questo lavoro da quando ho 19 anni, già da subito ...

dopo così poche ore fosse venuto a fare denuncia. La mattina seguente abbiamo subito sentito l'altra compagna ,è stata molto sincera e ci ha dato elementi per capiredietro a quella ..."Quando l'ho vista, là per terra, mi sono dovuta arrendere. Ho sperato fino all'ultimonon fosse andata così ma lo sapevo, avevamo già troppi elementi . Vedere Giulia ridotta in quello stato è stata una forte prova emotiva". La maggiore Daniela Nuzzo è la comandante della compagnia ...Il corpo, sbalzato oltre le siepicosteggiano la strada, è stato trovato dopo ore. L'11 maggio scorso, aveva perso la vita una giovanein servizio a San Giovanni in Persiceto , Emily ...

La carabiniera che ha trovato il corpo di Giulia Tramontano ... Open

La comandante della compagnia di Rho: "Ho sperato fino all'ultimo che non fosse andata così ma lo sapevo, avevamo già troppi elementi" ...Sparatoria nell'androne di un palazzo a Casal Monastero: in fin di vita una poliziotta (e non una carabiniera come si era appreso in un primo momento) sarebbe in fin di vita.