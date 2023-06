La Calabria culla della cultura Arbëreshë

(Di venerdì 9 giugno 2023) Pasolini definì questa realtàle come un “miracolo antropologico”, grazie alla conservazione di riti, costumi e linguaggio. Ci troviamo inancheArbereshe. “Futuro in Arbëria, visioni di donne” è un libro di reportage e arte fotografica, presentato all’ultima Fiera del Libro di Torino, che divulga quest’arte antica. Una raccolta di 17 micro-biografie di donne italo-albanesi, corredate da meravigliosi ritratti fotografici, per evidenziare quello che è oggi il rapporto delle nuove generazioni con un’anticatradizionale, presente in diversi comuni italo-albanesi di. E’ unaviva e presente in: così bella quanto poco conosciuta. “Questo é il mio primo ...

... in particolare, nel Sud Italia; cuore pulsante del turismo locale nonchédi culture, ...di diventare punto di riferimento per i servizi in destinazione e l'incoming in Sardegna e in" ...... in particolare, nel Sud Italia, cuore pulsante del turismo locale nonchédi culture, ...di diventare punto di riferimento per i servizi in destinazione e l'incoming in Sardegna e in" ...La tre giorni Il congresso, che si snoderà in tre giornate, vedrà riuniti nelladi Artemide " ... segno dell'attenzione istituzionale, saranno il presidente della RegioneRoberto ...

"Spazi di lettura" a Reggio Calabria: al via una serie di incontri per ... Il Dispaccio

Venerdì 9 giugno alle 18.30, presso il salone Teic nel cortile dell’Arcivescovado di Reggio Calabria, in via Tommaso Campanella 3, Andrea Tornielli presenterà il libro “ Vita di Gesù. Con il commento ...La nostra intervista alla ministra della Pubblica Istruzione del Principato di Monaco: «Qui bellezze culturali e architettoniche uniche» ...