La Banca centrale ucraina illustra i piani di regolamentazione delle criptovalute

(Di venerdì 9 giugno 2023) Informator ha riferito che lanazionale dell’(NBU) vuole regolamentare il “mercato dei criptoasset” in linea con gli “standard europei”. La NBU, la Commissione nazionale per i titoli e il mercato azionario, il Ministero della finanza digitale e un gruppo di parlamentari hanno iniziato a lavorare su un piano diall’inizio dell’anno. Kyiv

... del referente dell'area Sostenibilità, ambiente ed energia dellacooperativa, Fabio ... responsabile dell'area Sostenibilità e benessere delle persone di Emil. Quanto alla dotazione del ...Le previsioni per l'intero 2023 restano positive, ma preoccupa la frenata di Germania e Olanda. Gli analisti si aspettano che laeuropea ...LaEuropea ha annunciato da tempo il Digital euro , per garantire transazioni semplici, rapide e sicure a tutti i cittadini e imprese. Anche ABI in prima linea. #pagamentidigitali ...

Asia in rosso, la Banca centrale del Canada sgambetta le borse. Ma JP Morgan scommette sulla Cina. Ecco perché ... Milano Finanza

Erkan, 41 anni, è la prima donna ad essere nominata alla guida della Banca centrale turca e va a sostituire Sahap Kavcioglu. In passato aveva lavorato per compagnie americane, tra cui Goldman Sachs, ...L'Eurozona in recessione tecnica: crescita negativa Pil per due trimestri consecutivi. Inizia il countdown alla prossima riunione della Bce.