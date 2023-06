Ancora più sensazionale è il secondo primato in una settimana per Faith: dopo ilmondiale dei 1500 realizzato il 2 giugno a Firenze, la keniana vola anche sui 5000 in 14'05'20 ...Perarriva il secondomondiale in una settimana dopo quello dei 1500 stabilito a Firenze nel Golden Gala 2023.A una settimana dal primato dei 1500, un finale di gara semplicemente sensazionale ha consentito adi chiudere in 14'0520 migliorando ilprecedente che era di 14'0662 e apparteneva ...

Kipyegon record mondiale 5000 metri a Parigi Adnkronos

La keniota Faith Kipyegon ha battuto il record mondiale sui 5.000 metri al meeting della Diamond League a Parigi, una settimana dopo aver cancellato il record dei 1.500 metri. In 14'05''20, Kipyegon ( ...L’azzurro parte bene, ma si irrigidisce e chiude in 10”21: vittoria per Lyles. Clamorosi primati nei 5000 femminili e nelle 2 miglia ...