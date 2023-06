... nel 2017, per scherzi e comportamenti non adeguati nell'albergo del ritiro, poi, due anni più tardi, nella fase a gironi dell'Europeo U21,(insieme a Zaniolo) si era presentato in ritardo a una ...... in programma in Romania e Georgia dal 21 giugno all'8 luglio: presentibig fra cui Tonali, Scalvini e Udogie. Non c'è più inveceche dopo un colloquio con lo staff tecnico ha lasciato il ...... in programma in Romania e Georgia dal 21 giugno all'8 luglio: presentibig fra cui Tonali, Scalvini e Udogie. Non c'è più inveceche dopo un colloquio con lo staff tecnico ha lasciato il ...

Kean, tanti "incidenti" e poche conferme. E il futuro potrebbe essere all'estero La Gazzetta dello Sport

Entro martedì dovranno essere decisi i 23 convocati. Nel pomeriggio l'incontro con il segretario generale del Coni, Mornati, per fare il punto sulla situazione ...Moise Kean ha deciso di lasciare il ritiro dell'Italia Under21. Nessun infortunio per l'attaccante della Juventus che dopo la convocazione a sorpresa, in vista dell'Europeo, si ...