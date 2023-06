Juventus | piace un giovane talento | occhio alla concorrenza

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lasembra aver messo nel mirino undel nostro campionato; sul giocatore, però, un’altra big della Serie A. Saranno mesi fondamentali per la; i bianconeri, in questa sessione estiva di mercato, devono rinforzare la rosa nel miglior modo possibile. I ragazzi di Allegri, dopo una stagione a dir poco deludente (mai in lotta per il titolo in campionato e fuori dalle coppe con la dolorosa eliminazione Champions ai gironi), vogliono tornare ad essere protagonisti ma per farlo hanno bisogno delle giuste scelte sul mercato.Logo (LaPresse)Nella scorsa sessione estiva, infatti, sono stati commessi alcuni errori (come ad esempio Paredes e, al momento, anche Pogba) che bisogna assolutamente evitare di ripetere. Sono diversi i ruoli sui quali la...

Massimo Brambati su Tuttomercatoweb Radio è stato un fiume in piena sullae in particolare sul tecnico Allegri , del quale ha svelato un retroscena particolare. Secondo l'ex calciatore infatti l'allenatore non stravede certo per Federico Chiesa : Poi l'affondo:Che parte da lontano, dal 3 novembre 1985, gol di Maradona alla, quello su punizione a due ... Perché Montieri, da sempre, si sofferma essenzialmente su quel che gli. E lui trova del ...Non tiNon vieni '.

Pescara eliminato ma brilla Rafia: Juventus vigile, piace in Serie A Goal.com

L'attesa per il prossimo campionato è elevata. E per più ragioni. La Juventus vuole lasciarsi alle spalle l'annus horribilis culminato con la penalizzazione ...Le direttive dello staff tecnico sui prestiti, le linee guide sono tracciate da Allegri anche per Soulé, De Winter e compagni ...