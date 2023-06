Juve | la voce impensabile | Non è più incedibile | qui viene giù tutto

(Di venerdì 9 giugno 2023) Potrebbe accadere davvero l'. La partenza di Federico Chiesa dallantus. L'attaccante bianconero dopo un lungo infortunio ha deluso un po' le aspettative al rientro e così sia per esigenze di cassa che per un rinnovo totale della squadra, secondo il Corriere dello Sport, il suo nome non sarebbe più tra gli incedibili. Una vera e propria bomba di mercato che potrebbe ribaltare gli equilibri delle big di Serie A impegnate in una serrata lotta per arrivare con la rosa migliore ai nastri di partenza della prossima stagione. Infatti dopo al finalissima di Champions tra Inter e City il mercato si accenderà con il Napoli alla ricerca di nuovi tasselli da aggiungere a una macchina vincente e nerazzurri e rossoneri impegnati a costruire un assetto competitivo anche per la prossima stagione. L'Inter ha già un'ossatura perfetta che le ha ...

Dopo la riconferma annunciata nella giornata di ieri, scelto il primo innesto per l’allenatore toscano Ripartirà da Massimiliano Allegri la nuova stagione della Juventus. L’allenatore toscano, richiam ...Alvaro Morata è tornato all'Atletico Madrid nel 2019 dopo aver giocato in prestito alla Juventus, ha avuto alti e bassi nelle sue prestazioni durante il suo secondo periodo al ...