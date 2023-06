Juve | Barrenechea saluta Di Maria e Paredes | tifosi arrabbiati

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Enzoha salutato i connazionali Di Maria e Paredes . Il giovane centrocampista della Juventus ha ringraziato gli ormai ex compagni di squadra: " Semplicemente grazie di tutto, un piacere aver ...Giuntoli in stand - by, ma il mercatogià si muove . E non potrebbe essere altrimenti. Perché ... oltre che di contropartite tecniche da inserire nell'operazione:e Ranocchia non ......(che piace al Genoa), ma anche Iling e Soulé : tanti i nomi sul piatto, alcuni poco graditi all'una e alcuni all'altra parte. Discorsi aperti, insomma. Sullo stesso argomento Serie A,...

Juve, Barrenechea saluta Di Maria e Paredes: "Grazie di tutto idoli" Tuttosport

Tra le reazioni al post del centrocampista bianconero, sono emersi dei commenti negativi dei sostenitori nei confronti dei calciatori argentini ...Enzo Barrenechea, giovane centrocampista argentino della Juventus, saluta, via "Instagram", i connazionali Paredes e Di Maria, che lasciano il club bianconero dopo una stagione ...