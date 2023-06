Jokic è il simbolo del basket totale The Guardian

(Di venerdì 9 giugno 2023) Che fossero delle Finals Nba fuori dall’ordinario ce ne eravamo accorti dal primo turno. Miami che elimina la testa di serie numero uno a Est, i Milwaukee Bucks di Antetokounmpo. I Lakers di James che dalla settima piazza fanno fuori prima Memphis (numero 2 a Ovest) e i campioni in carica di Golden state. Butler che guida gli Heat alle Finals contro Boston, la squadra più forte secondo alcuni nella Eastern Conference. E poi Denver, arrivata prima nella classifica ad Ovest e con in squadra Nikola, eletto Mvp della regular season 2023. Quello a cui stiamo assistendo è forse ilmigliore del centro serbo, capace di collezionare una tripla doppia (32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist) alle Finals per la prima volta nella storia.è l’Mvp 2023, ma poteva diventarlo già prima Ciò che fa più impressione è constatare come il ...

Per lui si è scomodato Djokovic: 'è l'orgoglio della Serbia. Siamo così orgogliosi di lui. Speriamo che possa vincere il suo primo anello'. Dall'altra parte, ildegli Heat è Jimmy ...In queste NBA Finals sarà, sicuramente, Nikolavs Jimmy Butler. Il primo, stella indiscussa ... Dall'altra parte, ildegli Heat è Jimmy Butler. Quando iniziano i play - off, l'asso di ...I Nuggets di Nikolaalle Finals. La storia di una franchigia in perenne lotta con il football, dagli esordi fino ...trasporti pesanti del proprietario Bill Ringsby e neroarancio era il suo

Le franchigie che si affronteranno per la vittoria del titolo sono guidate da due campioni diversi per storia e ambizioni ma uniti da un talento sopra la media. Come stanno Nuggets e Heat ...Tutto apparecchiato per scoprire chi sarà il nuovo Campione NBA. Una finale inedita. Da una parte Jokic, dall'altra Butler: nessuno dei due ha mai vinto l'anello.