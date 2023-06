Johnny Depp | i 60 anni del ' Pirata'

(Di venerdì 9 giugno 2023) su Tg. La7.it - L'ultima passerella a Cannes per presentare il suo "Jeanne du Barry" già campione d'incassi in Francia. Un nuovo contratto pubblitario super milionario ed un ...

ha festeggiato i 60 anni sul palco: l'attore è infatti in tour con gli Hollywood Vampires, la rock band formata nel 2015 con Alice Cooper e Joe Perry.era a Bucarest, in Romania, ...festeggia i 60 anni, un traguardo che segna l'inizio di una nuova vita. Il processo, e la battaglia giudiziaria contro l'ex moglie Amber Heard , che aveva appannato la sua immagine a ...Il film di Michael Mann comunque, e lo si capisce più chiaramente proprio dal finale, ruota intorno al fatto che Dillinger (un ottimo) non è semplicemente il pericolo pubblico numero uno ...

Johnny Depp, 60 anni tra cinema e polemiche Agenzia ANSA

L'ultima passerella a Cannes per presentare il suo "Jeanne du Barry" già campione d'incassi in Francia. Un nuovo contratto pubblitario super milionario ed un nuovo film in programma come regista. John ...