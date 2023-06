Johnny Depp | 60 anni di film | trasformazioni e scandali

(Di venerdì 9 giugno 2023)oggi compie 60, di cui quasi quaranta di carriera. Il suo primo, Nightmare – dal profondo della notte, è del 1984, e da allora,è stato protagonista di tantissimi, altrettantecinematografiche – da Edward Mani di Forbice al pirata Jack Sparrow – e anche alcuniche lo hanno visto protagonista, tra cui le controversie legali con la ex moglie, Amber Heard. L’attore americano classe 1963 ha vissuto un esordio un po’ particolare e controverso, perché il suo primissimo personaggio è morto trucidato. Il primoin cui ha recitato è infatti Nightmare Dal profondo della notte del 1984 diretto dal regista horror Wes Craven. Il grande successo perarriva però nel ...

L'opera si avvale anche di animazioni e cartoni animati e registra, nella sua versione in lingua originale, la voce di, per il magico pupazzo"Puff", riprodotto con le esatte ...compie 60 anni. Una vita di eccessi, amori burrascosi e tanti film (pochi da ricordare) Francesca Neri e Claudio Amendola, la verità sulla separazione: 'Finalmente sto vivendo la mia vita'...BLOWè George Jung, uno dei maggiori trafficanti di droga negli anni Settanta e Ottanta in America, nel film di Ted Demme, Blow . Nel crime drama biografico, basato sul romanzo di Bruce ...

Johnny Depp compie 60 anni, da "Blow" a "Pirati dei Caraibi": i suoi film più famosi. FOTO Sky Tg24

L'attore, in tour in Romania con gli Hollywood Vampires, ringrazia: "Questi sono gli auguri più numerosi che abbia mai ricevuto. Bellissimo" ...