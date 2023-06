Jamie Foxx | i suoi portavoce smentiscono che sia stato male per colpa del vaccino anti-COVID

(Di venerdì 9 giugno 2023) Undiha voluto smentire categoricamente le indiscrezioni legate a un possibile problema di salute causato dalcontro il. Undell'attoreha voluto porre fine alle teorie che si sono diffuse online sulla salute dell'attore, confermando che le ipotesi che abbia avuto delle conseguenze legate alsono "totalmente inaccurate". Il diffondersi delle teorie che il ricovero della star fosse avvenuto per gli effetti collaterali aveva preso il via dopo il talk show Ask Dr. Drew in cui il podcaster A.J. Benza aveva parlato della situazione della star. Le teorie che si sono diffuse online Il reporter aveva dichiarato che, secondo le sue ...

L'attoredeve essere sottoposto ad ulteriori cure: al momento si trova in una clinica di Chicago specializzata, tra le altre cose, in ictus. L'attoreha dovuto essere ricoverato all'...L'attrice è poi attesa in Hanno clonato Tyrone , bizzarro progetto sci - fi targato Netflix, cone John Boyega. Nel cast del progetto Marvel, figurano poi, oltre a Brie Larson ed Iman ...In Spider - Man: No Way Home, Electro torna protagonista nella lotta contro l'Uomo Ragno e a interpretarlo ci sarà ancora una volta il vincitore del premio OscarPochi villain di Spider - ...

Jamie Foxx: i suoi portavoce smentiscono che sia stato male per ... Movieplayer

Un portavoce di Jamie Foxx ha voluto smentire categoricamente le indiscrezioni legate a un possibile problema di salute causato dal vaccino contro il COVID.L'attore Jamie Foxx deve essere sottoposto ad ulteriori cure: al momento si trova in una clinica di Chicago specializzata, tra le altre cose, in ictus.