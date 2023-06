Ivana Mrazova e Luca Onestini | i fan sognano | l’ultimo gesto infiamma il web

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 giugno 2023)si avvicinano? Arrivano nuovi aggiornamenti, come stanno le cose tra i due? I fanancora il ritorno Negli ultimi giorni si sono rincorsi gli indizi riguardo a un presunto ritorno di fiamma tra. In cuor loro i fan della coppia non hanno mai smesso di sperarci, a maggior ragione dopo aver rivisto entrambi insieme nella casa del GF Vip. Nelle scorse ore è spuntato un nuovo avvistamento, con l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha aggiornato i follower sull’accaduto: i due piccioncini avrebbero fatto colazione insieme. Come si apprende alle loro storie Instagram, infatti,hanno postato dalla stessa tavola, seppur con i ...