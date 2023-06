Italiano resta alla Fiorentina | quindi non viene a Napoli

(Di venerdì 9 giugno 2023) . Arrivano buone notizie da Firenze. Pare che l’incontro trae lasi sia concluso positivamente per entrambi, il tecnico rimarrà a Firenze almeno un altro anno.non verrà a. Così scrive Alfredo Pedullà: È stato un summit prolifico, si è parlato di programmazione, esiste la reciproca volontà di andare avanti e di rispettare il contratto in scadenza tra poco più di un anno. Insomma, nel corso dell’incontro non sono emersi margini per un divorzio, non ci sono state richieste specifiche dell’allenatore malgrado l’interesse di altri club nei riguardi di(in testa il). Sarà Commisso a spiegare in conferenza stampa, intanto lahanno già programmato il futuro. L'articolo ...

Commisso: West Ham animali, Italiano resta alla Fiorentina. E l'arbitro... Tuttosport

Vincenzo Italiano onorerà il contratto con la Fiorentina e resterà in viola almeno fino al 2024: questo l'esito dell'incontro con la dirigenza di stamane, nel quale il tecnico ex Spezia ha discusso de ...Filtrano buone sensazioni dopo l incontro di Vincenzo Italiano con il club che non avrebbe comunque mai preso in considerazione altre situazioni, il colloquio sarebbe comunque stato sereno ...